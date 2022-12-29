﻿Erciyes Üniversitesi işçi alacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Erciyes Üniversitesi, bünyesinde hayvan bakıcısı olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 3 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Erciyes Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (D) fıkrası ve 4857 sayılı iş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) üzerinden Sürekli işçi (Hayvan Bakıcısı) alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde başvurularım esube.iskur.gov.tr internet adresinden "iş Arayan" linki üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir.

A) AÇIKLAMALAR

1- 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı iş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda noter kurası ve akabinde yapılacak sözlü sınav yöntemiyle "sürekli işçi" alınacaktır.

2- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Sürekli işçi (Hayvan Bakıcısı) mesleğine ilişkin başvuru listesinin, iŞKUR tarafından Erciyes Üniversitesine gönderilmesine müteakip Türkiye iş Kurumu (iŞKUR)'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle; açık iş sayısının dört katı, talep şartlarına uyan öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle de açık iş sayısının dört katı asıl aday ve aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste noter huzurunda kura ile belirlenecek olup, sözlü sınav sonucuna göre yerleştirme yapılacaktır.

4- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Erciyes Üniversitesi web sayfasında (www.erciyes.edu.tr) ilan edilecektir.

5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

6- Noter Kurası sonucuna göre yapılacak sözlü sınav sonucuna göre istihdam edilecek olan aday Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hayvan Hastanesinde) Hayvan Bakıcısı olarak çalıştırılacaktır.

7- İstihdam edilecek işçilerin ücreti brüt asgari ücret üzerinden ödenecektir.

8- Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

9- Başvuran adaylar Erciyes Üniversitesinde diğer çalışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

B) GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

3- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

4- Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

5- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış, muaf veya tecilli olmak)

6- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)

C) ÖZEL ŞARTLAR

1- Ortaöğretim Kurumlanma Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanının Veteriner Sağlık ve/veya Hayvan Yetiştiriciliği Dalı Mezunu Olmak

2- 18 yaşını doldurmuş 36 yaşından gün almamış olmak.

3- Cinsiyeti erkek olmak.

4- Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve/veya Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

D) KURA/SÖZLÜ SINAV TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1- Kura işlemi 19/01/2023 tarihinde Perşembe günü saat 10.00'da Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Süleyman Çetinsaya Konferans Salonunda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Erciyes Üniversitesi web sayfasından (www.erciyes.edu.tr) duyurulacaktır.

2- Sözlü Sınav tarihi ve yeri Erciyes Üniversitesi web sayfasında (www.erciyes.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

E) ATAMA İŞLEMLERİ

1- Noter kurası/Sözlü Sınav ile atanmaya hak kazananlar için yapılan belge kontrolü sonucunda işe alınması uygun görülen asıl adaylar istenilen belgeleri şahsen belirtilen adres yer veya Kuruma teslim edecektir. Asıl adayların müracaat etmemesi durumunda yedek adayların isimleri Erciyes Üniversitesi web sayfasında (www.erciyes.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık vb. mazereti olan adaylar durumunu resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekaletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebilecektir.

2- Adayların atama işlemi arşiv araştırması sonucuna göre yapılacaktır.

3- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

4- Deneme süresi (deneme süresi iki aydır), bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

5- İşe alım sürecindeki tüm duyurular Erciyes Üniversitesi web sayfasından (www.erciyes.edu.tr) duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

F) İLETİŞİM:

1- Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak, Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir.

İletişim Kanalları (Tel: 0352 207 66 66 Dahili: 10604-10616-10617)

(e-Posta: [email protected])

2- Telefon hatlarının yoğun olması durumunda e-posta ile bilgi talep edilmesi önerilmektedir.

3- Adres: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yenidoğan Mahallesi Turhan Baytop Sokak No: 1 38280 Talas/KAYSERİ