Erciyes’in zirvesinde arama kurtarma eğitimi

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 12-14 Eylül tarihleri arasında Kayseri'nin Erciyes Dağı'nda düzenlenen tırmanış ve kamp eğitimine katıldı. Eğitim, AFAD Başkanlığı Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü tarafından organize edildi.

Eğitimin amacı, fiziki dayanıklılığı artırmak, kişisel dikkati geliştirmek ve dinamik tehlikelere karşı önlem almayı sağlamak olarak belirlendi. Sakarya'dan 5 kişilik Dağda Arama Kurtarma (DAK) ekibinin katıldığı eğitimde, personelin muhtemel afet bölgelerinde daha etkin görev alabilmesi hedeflendi.

Erciyes Dağı'nın zirvesine yapılan tırmanışla, ekip üyelerinin arama kurtarma operasyonlarındaki dayanıklılık ve etkin çalışma kapasitelerinin artırılması amaçlandı. Eğitim, afet durumlarında ekiplerin daha hazırlıklı ve verimli olmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.