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Trabzonspor'da kayyum tehlikesi ortaya çıktı. Erdal Atalay nedeniyle açıkladı

Trabzonsporun eski ve etkili yöneticilerinden Erdal Atalay, yönetime olağanüstü genel kurul kararı alması sonrası ilk sert eleştiriyi getiren isim olurken kayyum tehlikesine dikkat çekti.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 18:33
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Erdal Atalay: Trabzon başkanı seçilmeyecek ancak kayyum seçilir

Trabzonspor'da kayyum tehlikesi ortaya çıktı. Erdal Atalay nedeniyle açıkladı
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Atalay, ülkede deprem gündemi ve seçim atmosferine girileceğini belirterek zamanlamanın yanlış olduğunu ifade etti.

Erdal Atalay gelinen süreçte Trabzonspor'un, Bursaspor ve Eskişehirspor ile aynı kaderi yaşamaması için örnek verdi.

Trabzonspor'un eski yöneticisi Erdal Atalay açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

''Trabzonspor'u 38 sene sonra şampiyon yapan yönetimi zamanında kutladık. Gelinen süreçte şampiyonluğu ekonomik olarak iyi değerlendirmek, borcu azaltmak ve şampiyonluk yarışı içerisinde olmak gerekiyordu. Bunu birçok kişi söyledi ve borcu azaltmak için gayret gösterilmesi gerektiği belirtildi. Bunun üzerine yönetimin ne yaptığına baktığımızda eski kadroyu dağıttığını görüyoruz. Sakatlıklar oldu. Araştırılmadan 13-14 transfer yapıldı. Gelenler, gidenleri arattı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda edildi. Süper Lig'in zirvesinden uzaklaşıldı. Bu durumda borç arttı ve devam eden süreçte hedefsiz bir takım oldu.

Hedefsiz takımın saha gelirleri ve yayın gelirleri azaldı.  Yönetim aceleyle 20 gün sonra gerçekleştirilmek üzere bir kongre kararı aldı. Başkan Ağaoğlu istifa etti. Takım sokağa bırakıldı ve sezon başından beri yapılan yanlışlara bir yenisi daha eklendi. Gelir kaynakları bitti ve hoca panik içerisindeyken biz bıraktık gibi bir acele karar alındı. Yönetimin bir kısmı kongre kararı için istifa etmiş ama duyduğumuza göre o zaman o arkadaşlar yeni bir liste ile seçime girerek aday olmalılar.''

ESKİŞEHİRSPOR VE BURSASPOR ÖRNEĞİ

''Yönetim kurulu ibra edilmeyip, yaptıkları yanlışların hesabı sorulmalı. 'Ben kongreye gidiyorum' diyerek başkan istifa ederek takımı, kenti kaos içerisinde bırakıp gitmemeli ve bu kadar kolay olmamalı. Bunun hesabı sorulmalı. 15-20 günde yönetim için yeni bir kadro oluşturmak zor bir durum. Transfer dönemi bitiyor ve kadro giderlerini azaltmak daha da zor bir hale gelecek. 2 günde futbolcu satarak para kazanmak imkansız ve ücretsiz bırakmak daha büyük bir yük olacak. Planlamayı kim yapacak?

Ülkede deprem felaketi ve genel seçim atmosferi varken çok zor bir seçim olacak. Bence bu yapılacak seçimde Trabzonspor başkanı seçilmeyecek ancak kayyum seçilir. Bu kongrede çok dikkatli ve özverili davranarak Trabzonspor'u, Eskişehirspor ve Bursaspor'un durumuna sürüklememek için sağduyu gerekiyor ve bu hususlar dikkat edilerek hareket edilmeli. Geçmişten muhakkak sorulmalı.''

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