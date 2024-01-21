Erdal Beşikçioğlu örnek aldığı üç siyasetçiyi açıkladı

Behzat Ç., Vali, Reaksiyon gibi yapımlarla tanınan ve CHP'nin Etimesgut adayı olan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Sözcü TV'de programa konuk oldu.

Hangi siyasetçileri örnek aldığı sorusu sorulunca Beşikçioğlu şu ifadelerle yanıtladı:

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN ÖRNEK ALDIĞI 3 SİYASETÇİ

"Yılmaz Büyükerşen, yıllarca Eskişehir'i entelektüel seviyesini yükseltmiş, bilinçli yurttaşlar haline çevirmiş. Anadolu Üniversitesi bu üniversitedeki en önemli orijini oluşturuyor. Kaldı ki Mansur Başkan, Murat Karayalçın. Bunların hepsi sosyal belediyeciliği çok orjinli almış insanlar ve tabi ki benim örnek aldığım insanlar. Etimesgut Belediye adaylığında takdirlerini benden yana kullanırlarsa eğer sanırım bu izlekte devam edeceğiz biz de."

ERDOĞAN’IN SÖYLEDİĞİ LAF YÜZÜNDEN İSTİFA ETMİŞ

Beşikçioğlu, 20 yıldan fazla görev yaptığı Devlet Tiyatroları’ndan 2013’te istifa etmişti. Beşikçioğlu istifa nedeninin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir konuşması nedeniyle olduğunu itiraf ederek şöyle açıkladı:

“Aslında AKP iktidarının sebep sonuç ilişkisi yüzünden ben devlet tiyatrolarından istifa ettim. Ordu’da bir turnedeydim, Ordu gençlik kollarında Recep beyin bir konuşması vardı. ‘Ya bu sanatçılar çok ileri gittiler parasını biz veriyoruz kardeşim bizim istediğimizi yapacaklar’ dedi. Ki devlet tiyatrolarının kendi içerisinde özel bir yapısı vardır, hangi tandansa ait olursa olsun o çeşitlilikte oyunlar oynamak zorundadır. Böyle olunca baktık iş olacak gibi değil istifa ettik ve Tatbikat Sahnesi’ni kurduk. İyi ki de kurmuşuz. Eyvallahı olmayan bir tiyatro kurduk. Bazı şeyler de hoş sonuçlar doğurabiliyor. İyi ki de öyle olmuş, iyi ki de o lafı etmiş.”