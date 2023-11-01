Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü hala hacizlerle uğraşıyor

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Türk siyasi tarihinin renkli isimlerinden olan eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü’nün başının hala hacizlerle dert olduğu ortaya çıktı.

Boğaz’daki yalılarının haciz edilmesinin ardından hala borç ödemeye devam ettiğini söyleyen İnönü, ”Her gün yeni bir icra dosyası açılıyor. Bitirmiyorlar. Yeniden değerleme yapıyorlar. Büyükada’daki gayrimenkullerimize de icra geldi. Erdal’ın vefatından sonra tüm malvarlığımızı yok etmek istiyorlar adeta… Bu borcu ödemeye ömrüm yetmez” açıklaması yaptı.

KARDEŞİNE KEFİL OLMUŞTU

1917 yılında inşa edilen Komodor Remzi Bey yalısı, 1972 yılında Erdal İnönü tarafından satn alındı. İnönü ailesi bu tarihten itibaren yalıda oturmaya başladı. Anadoluhisarı Kalesi ve Boğaziçi arasında kalan denize sıfır yalının satış hikayesi ise ilk olarak Sevinç İnönü’nün armatör kardeşi Hasan Selim Sohtorik’in sahibi olduğu Sohtorik Denizcilik ve So-Trans Denizcilik şirketlerinin 1997 ve 1998’de, gemi almak için Emlakbank’tan çektiği 13 milyon 390 bin ve 1 milyon 950 bin dolarlık kredilere Hasan Sohtorik ile birlikte kefil olması ve borçların ödenmemesi nedeniyle gündeme gelmişti.

Sevinç İnönü, kredi borçlarını ödeyemeyen kardeşine kefil olduğu için 1999 ve 2001’de icralık olmuştu. İki icra dosyasında toplam 2 milyon 875 bin TL’lik anaparaya yıllık yüzde 180 faiz uygulanınca Sevinç İnönü’nün borçları toplamda 26.4 milyon TL’nin üzerine çıktı. İnönü, uygulanan yıllık yüzde 180’lik faiz oranını indirmek ve daha önce ödediği 500 bin doları geri almak için mahkemeye başvurmuştu. Yüzde 180 faizle 6 milyon 665 bin TL’ye ulaşan ilk takipteki borç için Sevinç-Erdal İnönü Vakfı’na ait Komodor Remzi Bey Yalısı, 2013 yılında 7 milyon 600 bin lira değerle satışa çıkarılmıştı

Emlakbank adına şirket avukatları, 1999’da hem krediyi kullanan şirketler hem de kefiller Sevinç İnönü ve Hasan Selim Sohtorik’e noter ihtarı çekmiş, banka borçlular aleyhine icra takibi başlatmıştı. 10 yıllık süreç sonunda bankaya toplam 2 milyon 874 bin lira borcu bulunan Sevinç İnönü, başka bir bankadan aldığı kredi ile satış günü son anda yalıyı kurtarmıştı. İnönü geri kalan borcun faizi ve geçmişte yaptığı ödeme için de yasal yollara başvurmuştu. 2017 yılında ise alacaklı olan Fiba Holding'e ait Güven Varlık Yönetimi A.Ş.'nin bir dilekçe vererek satıştan vazgeçtiklerini belirtmesi üzerine, yalının satışı düştü ve Nata Holding'in patronu Namık Tanık, yalının icradan satışını engelleyerek yeni sahibi oldu.

ERDAL’IN VEFATINDAN SONRA TÜM MALVARLIĞIMIZI YOK ETMEK İSTİYORLAR ADETA

Sevinç İnönü yalının satışından sonra ise bir süre daha yalıda oturdu. Sonrasında ise kız kardeşi Sevilay Sohtorik’in eşi Ugur Mengenecioğlu’un Kandilli’deki Edip Efendi yalısına taşındı.

Gazeteci Serpil Yılmaz bugünkü köşesinde Sevinç İnönü’yle yaptığı bir konuşmayı paylaştı. Yazıda Sevinç İnönü’nün hala hacizlerle uğraştığı ortaya çıkarken borçların hala bitmediğini söyleyen İnönü'nün şu sözlerine yer verdi;

“Borçlar Ziraat Bankası’na geçmişti ama dosya bankacı Hüsnü Özyeğin’deydi. Fiyatı biz belirlemedik. Değerinin çok altına gitti. Her gün yeni bir icra dosyası açılıyor. Bitirmiyorlar. Yeniden değerleme yapıyorlar. Büyükada’daki gayrimenkullerimize de icra geldi. Erdal’ın vefatından sonra tüm malvarlığımızı yok etmek istiyorlar adeta… Bu borcu ödemeye ömrüm yetmez. Yalıdan önce gemileri icraya verebilirlerdi. İyi niyetli değiller."