Erdek'te iki otomobil çarpıştı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erdek'te iki otomobil çarpıştı

(İHA) Alınan bilgiye göre, Hasan Üzüm (68) idaresindeki 10 AKB 24 plakalı otomobil Tatlısu kavşağında domuz geçidi mevkiinde Semra Yamaner (69) idaresindeki 10 PL 846 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ve Semra Yamaner'in arasındaki Feride Pekel (71) yaralandı.

aw926903-02.jpg

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Üzüm yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yol üzerinde kaza sebebiyle bir saat kadar kapanan yol araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Öne Çıkanlar
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Uyku boşanması nedir? Uyku boşanması ne anlama geliyor?
Uyku boşanması nedir? Uyku boşanması ne anlama geliyor?
Son Haberler
Fransa polisinden Türkçe olarak buradan çekilin uyarısı geldi Yaşam
Fransa polisinden Türkçe olarak buradan çekilin uyarısı geldi
BioNTech'e 'yan etki' davası Almanya'da başladı Dünya
BioNTech'e 'yan etki' davası Almanya'da başladı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı Yaşam
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
20 günde 930 dönüm buğday tarlası yandı Yaşam
20 günde 930 dönüm buğday tarlası yandı
Azerbaycan'da 5.7 büyüklüğünde deprem Yaşam
Azerbaycan'da 5.7 büyüklüğünde deprem
Peçeteler alev aldı evde yangın çıktı Yaşam
Peçeteler alev aldı evde yangın çıktı