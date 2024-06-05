Erdek'te kaçak ve depreme dayanıksız yapıların yıkımı devam ediyor

Kaynak: İHA
Erdek'te kaçak ve depreme dayanıksız yapıların yıkımı devam ediyor

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, kaçak ve depreme dayanıklı olmayan binaların tespit ve yıkım çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Erdek Belediyesi, kaçak yapılaşma ve depreme dayanıklılıktan yoksun binalarla mücadelede kararlılığını sürdürüyor.

Son olarak, Ocaklar Mahallesi'nde tespit edilen bir kaçak yapı, belediye ekipleri tarafından alınan yıkım kararı doğrultusunda ortadan kaldırıldı. 08.01.2024 tarihli yapı tatil zaptı ile belirlenen bu kaçak yapı, Belediye Encümeni’nin 11.01.2024 tarih ve 2024/8, 2024/9, 2024/10 sayılı kararları doğrultusunda, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince yıkıldı.

Belediye yetkilileri, ilçede kaçak yapılarla mücadeleye devam edeceklerini belirterek, depreme dayanıklı yapıların önemine dikkat çekti.

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