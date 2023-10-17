Erdem Can Asvel'i nasıl mağlup ettiklerini açıkladı

Anadolu Efes başantrenörü Erdem Can, ASVEL maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: AA
Erdem Can Asvel'i nasıl mağlup ettiklerini açıkladı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, THY Avrupa Ligi'nde Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini 89-84 yendikleri maçta önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdem Can, performanslarından dolayı oyuncuları tebrik ederek, "Bizim için önemli bir galibiyet oldu. İç sahada alınan ilk galibiyet çok önemli. Maçın ikinci periyodundan itibaren savunmamızı sıkılaştırdık, prensiplerimize bağlı kaldık. Üçüncü çeyrekte de aynı şekilde devam ettik. Maçta bazı basit hatalarımız da oldu. Avrupa Ligi çok önemli bir organizasyon olduğu için maçın sonunda yavaşladığınızda sorun yaşayabiliyorsunuz. Şimdi cuma günü Valencia ile yapacağımız maça odaklanacağız." diye konuştu.

(AA)

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Turan grubunun konseri İsrail saldırısı nedeniyle yarıda kesildi Kültür Sanat
Turan grubunun konseri İsrail saldırısı nedeniyle yarıda kesildi
New York borsası karışık seyirle kapandı Ekonomi
New York borsası karışık seyirle kapandı
FETÖ’den aranan öğretmen yakalandı Gündem
FETÖ’den aranan öğretmen yakalandı
Bankalardan yeni kredi kartı kararı: Kredi kartı borcu olan herkesten bu para kesilecek! Ekonomi
Bankalardan yeni kredi kartı kararı: Kredi kartı borcu olan herkesten bu para kesilecek!
Ergin Ataman: Çok fazla hata yaptık Spor
Ergin Ataman: Çok fazla hata yaptık
İran'da 1 günlük ulusal yas ilan edildi Dünya
İran'da 1 günlük ulusal yas ilan edildi
Itoudis'ten Calathes'e övgü yağmuru: O her zaman bir profesyonel Spor
Itoudis'ten Calathes'e övgü yağmuru: O her zaman bir profesyonel