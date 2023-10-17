Erdem Can Asvel'i nasıl mağlup ettiklerini açıkladı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, THY Avrupa Ligi'nde Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini 89-84 yendikleri maçta önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdem Can, performanslarından dolayı oyuncuları tebrik ederek, "Bizim için önemli bir galibiyet oldu. İç sahada alınan ilk galibiyet çok önemli. Maçın ikinci periyodundan itibaren savunmamızı sıkılaştırdık, prensiplerimize bağlı kaldık. Üçüncü çeyrekte de aynı şekilde devam ettik. Maçta bazı basit hatalarımız da oldu. Avrupa Ligi çok önemli bir organizasyon olduğu için maçın sonunda yavaşladığınızda sorun yaşayabiliyorsunuz. Şimdi cuma günü Valencia ile yapacağımız maça odaklanacağız." diye konuştu.

(AA)