Erden Timur Bayern Münih'in yıldızına gözünü dikti

Sarı-kırmızılılar Bayern Münih’in 21 yaşındaki orta sahası Gravenberch için girişimlere başladı Galatasaray yönetimi yıldız futbolcuyu bonservisiyle almayı planlıyor.

Erden Timur Bayern Münih'in yıldızına gözünü dikti

Icardi, Zaha ve Bakambu gibi yıldızları kadrosuna katarak transfer döneminin en çok konuşulan ekiplerinden biri olan Galatasaray'da orta saha transferi için rotayı Almanya'ya çevirdi.

HEDEF GRAVENBERCH
Fanatik’in haberine göre, Galatasaray, Bayern Münih’in 21 yaşındaki orta sahası Gravenberch için girişimlere başladı

BONSERVİSİYLE ALMAYI PLANLIYORLAR
Sarı-kırmızılılar, Bundesliga devinin geçtiğimiz sezon 20 milyon Euro’ya Ajax’tan transfer ettiği Gravenberch’i bonservisiyle almayı planlıyor.

Oyuncunun menajeri ile temasa geçen Galatasaray yönetimi görüşmelerde epey yol aldı.

B PLANI HAZIR
Önümüzdeki günlerde Bayern Münih ile de masaya oturacak olan sarı-kırmızılılar Alman ekibinin yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi durumunda satın alma opsiyonlu kiralama formülünü gündeme alacak.

PERFORMANSI
Bayern Münih formasıyla 33 maça çıkan Gravenberch bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.

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