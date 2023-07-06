Erden Timur Chelsea'nin iki oyuncusuna birden talip oldu

Yeni sezonda Avrupa’da başarı yakalamak isteyen son şampiyon Galatasaray yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi ön elemeleri başlamadan gerekli transferleri gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar’da başkanvekili Erden Timur Londra’ya gitti.

SAĞLIK TESTİ YAPILACAK

Erden Timur burada 2 futbolcunun transferi için Premier Lig ekiplerinden Chelsea’den yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Hürriyet’te yer alan habere göre bu oyunculardan ilki Al-Nassr’a transfer olması beklenen ancak Arabistan’da ki sağlık kontrollerini geçemeyen Hakim Ziyech. Sarı-kırmızılı yönetim Faslı futbolcuyu bir sağlık testinden geçirerek olumlu sonuç alınması halinde satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

MERTENS FORMÜLÜ UYGULANACAK

Haberin devamında ayrıca Erden Timur’un son zamanlarda performansında düşüş yaşanan Pierre-Emerick Aubameyang içinde bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Galatasaray oyuncunun bonservisini eline alması durumunda Mertens’te olduğu gibi 1+1 yıllık bir sözleşme imzalayacak.