Erden Timur Galatasaray için geri döndü!

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor.

Eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur, Galatasaray'ın maçını izlemek için RAMS Park'a geldi. Erden Timur, stada girerken görüntülendi.

Timur, 'Kısa bir şey söylemek ister misiniz? Geri dönüş mü?' diye sorulan soruyu yanıtsız bıraktı.

Galatasaray taraftarı ise 'Erden Timur geri dön. Özledik' şeklinde yorum yaptı.

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GÖZALTI İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Erden Timur, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan 'gözaltına alındı' iddialarını yalanlamıştı. Timur yaptığı açıklamada, New York'ta Nef Filarmoni Orkestrası'nın konserine katılmak için eşiyle birlikte geldiğini belirterek, olayın tamamen yanlış anlaşıldığını söyledi. "Hayatım boyunca kimseye rüşvet vermedim, herhangi bir bağış talebiyle de karşılaşmadım" diyen Timur, bu tür iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı.