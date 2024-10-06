Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki 11'i belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında lider Galatasaray, sahasında Alanyaspor’u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligdeki güçlü performansını devam ettirmeyi hedeflerken, Alanyaspor ise son haftalardaki çıkışını devam ettirmek istiyor.

Geride kalan yedi haftada Galatasaray, altı galibiyet ve bir beraberlikle 19 puan topladı. Okan Buruk’un öğrencileri, bu maçlarda 23 gol atarken, kalesinde 8 gol yedi. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar, bu sezonki ilk puan kaybını yaşamıştı. Hafta arasında UEFA Avrupa Ligi’nde Rigas Skola karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, Alanyaspor karşısında moral arıyor.

Galatasaray ve Alanyapor'un ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Icardi

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Augusto, Efecan, Yusuf, Cordova