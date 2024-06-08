Erden Timur giderayak yaptı yapacağını

Galatasaray'da 2 yılda alınan 3 kupada büyük emeği olan Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur bir basın açıklaması yaparak görevinden ayrıldı.

Timur ayrılığa ilişkin yaptığı açıklamada camianın kendisini yalnız bıraktığını ve tutunacak bir dalının kalmadığını söyledi.

RAFA SILVA'YI BİTİRDİ

Erden Timur'un bu ayrılığı taraftarlar arasında büyük bir üzüntü yaşatırken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın transfer çalışmaları hakkında konuşan yorumcu Özgür Sancar Erden Timur'un gitmeden Rafa Silva transferini bitirme noktasına getirdiğini açıkladı.

PERFORMANSI

Bu sezon Portekiz ekibi Benfica'da 52 maça çıkan 31 yaşındaki orta saha 22 gol 15 asist kaydetti.