Erden Timur Icardi için masada

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki en büyük pay sahiplerinden biri olan ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi için Erden Timur'un Arjantinli'nin bonservisini alması için harekete geçtiği öğrenildi.

Erden Timur Icardi için masada

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da Mauro Icardi hareketliliği yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini almak adına günlerdir temaslarını sürdürüyor. Haftalardır PSG ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın, Mauro Icardi'nin menajerini de kıskaca aldığı ortaya çıktı.

TEMSİLCİSİYLE PAZALIK HALİNDE
Sabah'ın haberine göre Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Icardi'nin temsilcisiyle İstanbul'da pazarlık halinde olduğu belirtildi. Sezon başında yaptığı yıldız transferlerle adından söz ettiren Erden Timur, 2023-24 sezonu öncesi de ilk ses getirecek transferini PSG'den Mauro Icardi'nin bonservisini alarak yapmak istiyor. Başkan Özbek'in, konuyla ilgili Erden Timur'a tam yetki verdiği de gelen haberler arasında yer alıyor.

26 GOLE DİREKT KATKI
Erden Timur'un transfer için tüm imkanları seferber ettiği ve şartlar sağlandığı gibi anlaşmayı tamamlamayı hedeflediği bildiriliyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 22 maça çıkan Mauro Icardi 19 gol, 7 asistlik katkı verdi.

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