Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta dünkü kapanışa göre 30,43 puan ve yüzde 0,30 artış sağlayarak 10.189,06 puana yükseldi

Bankacılık ve holding endeksi yükseliş kaydederken, spor endeksi en çok kazandıran menkul kıymet ise en çok kaybettiren oldu.

ABD'de açıklanan verilerle enflasyon endişeleri yatışınca küresel piyasalar pozitife döndü. Amerika'da açıklanan verilere göre enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında kaldı. Yıllık bazda enflasyon ise beklentiler seviyesinde yüzde 3,4 olarak geldi. Mart ayındaki Amerikan enflasyonu aylık yüzde 0,4 ve yıllık bazda ise yüzde 3,5 artmıştı.

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de haftalık işsizlik başvuruları analistlerce takip edilecek. Analistlere göre, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olacak.