Aziz Yıldırım 100 milyon Dolar buldu

Kaynak: Haber Merkezi
Aziz Yıldırım 100 milyon Dolar buldu
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını ilan ettikten sonra, seçimleri kazanması durumunda mevcut başkan Ali Koç'un sponsorlukları geri çekebileceği ihtimalini dikkate alarak, hızla harekete geçti ve 100 milyon dolarlık bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

Ali Koç, Koç Holding'in bir üyesi olarak Fenerbahçe'nin en büyük sponsorlarından biri konumunda bulunuyor. Şu an için Otokoç, Beko, Opet ve TÜPRAŞ, kulübün ana sponsorları arasında sayılıyor.

Yıldırım, başkanlık seçimlerini kazanması halinde, Koç'un sponsorluk konusunda kendisinin önceki döneminde olduğu gibi çekimser kalacağını öngörüyor. Bu nedenle, sponsorluk konusunda kendi adımlarını atmaya başladı.

İşte prensipte anlaşılan bazı sponsorluklar:

Stadyum Sponsorluğu:

Ülker ile yeniden anlaşılacak. Anlaşmanın 3 yıl için 60 milyon dolar olması bekleniyor. Ülker Grubu, daha önce stadyum isim hakkı için yıllık 9 milyon dolardan toplamda 90 milyon dolar ödemişti.

Forma Göğüs Reklamı:

Acıbadem Grubu veya Limak Grubu ile anlaşılacak. Mehmet Ali Aydınlar, forma reklamı için yıllık 15 milyon dolardan, 3 yılda bonuslarla birlikte toplam 45 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Nihat Özdemir de benzer bir teklifi kabul etti.

Kadın Voleybol Takımı Sponsorluğu:

Acıbadem, daha önce dünya şampiyonluğu yaşayan Aydınlar'ın kadın voleybol takımının tüm sorumluluğunu üstlenmesi bekleniyor.

Basketbol Sponsorluğu:

Doğuş Grubu, son yılında basketbola sponsor olan Ferit Şahenk, Yıldırım başkan seçilirse sponsorluğu aynı şartlarda sürdürmeyi taahhüt etti.

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