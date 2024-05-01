Erden Timur isyanı

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluğun en büyük favorisi olan Galatasaray’da gözler yaklaşan seçimlere çevrildi.

25 Mayıs’ta sandığa gidecek olan Galatasaray’da mevcut başkan Dursun Özbek adaylığını açıklayan ilk isim oldu.

Sarı-kırmızılı delegeler tarafından yeniden seçilmesi beklenen Dursun Özbek’in listesinde kimlerin yer alacağı merakla beklenirken flaş bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray’da muhaliflerin bu sezon bir numaralı hedefi olan Erden Timur’un sağlık sorunlarını bahane ederek yeni yönetimde yer almayacağı iddia edildi.

Bu iddiaların ardından sosyal medyada pek çok gönderi paylaşan taraftarlar Erden Timur’un devam etmesi gerektiğini belirtti.

Son iki başkanlık seçimde de aday olan ve az farkla rakipleri Burak Elmas ve Dursun Özbek’e başkanlığı kaptıran Eşref Hamamcıoğlu’da Erden Timur’a desteğini açıklayanlardan birisi

Hamamcıoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sayın Erden Timur'un yeni dönemde de Sayın Başkan ile devam ederek beraber başladıkları projeleri tamamlamalarını temenni ediyorum” dedi.