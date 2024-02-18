Erden Timur Muslera ile özel görüştü. Aldığı cevap karşısında neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: Milliyet
Erden Timur Muslera ile özel görüştü. Aldığı cevap karşısında neye uğradığını şaşırdı
Okan Buruk'un isteği doğrultusunda Muslera ile sözleşme yenileme görüşmelerine başlayan Erden Timur aldığı cevap karşısında sarsıldı.

2011 yılında geldiği Galatasaray’da sayısız başarıya imza atan Fernando Muslera’nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk’un Uruguaylı file bekçisi ile sözleşme uzatılmasını istemesinin ardından yönetim harekete geçti.

Muslera ile özel bir görüşme gerçekleştiren Erden Timur Muslera’ya kalmasını istediklerini bildirdi.

Erden Timur görüşmede Muslera’ya iyi bir maaş garantisi verirken yıldız kaleci cevabını sezon sonunda vereceğini iletti.

Galatasaray ile 13. Sezonunda bulunan Muslera bugüne kadar 6 Süper Lig şampiyonluğu 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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