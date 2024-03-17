Erden Timur sahaya girdi

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur maç sonunda futbolcuları tek tek tebrik etti.

Görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.

ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMI

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 90. dakikada bulduğu golle 4-3 yendi.



Sarı-kırmızılı takımdan bu maç sonra şampiyonluk mesajı geldi. Galatasaray, galibiyetin ardından, "Şampiyonluk yolunda inananların galibiyeti" paylaşımında bulundu.



Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni yaptı.