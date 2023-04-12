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Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin canlı yayın teklifini neden kabul etmediği ortaya çıktı

Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki gerilim tırmanıyor. Son olrarak Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye "Bu namertçe hareket" yanıtı geldi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 11:50
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Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye cevap: Bu namertçe hareket

Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin canlı yayın teklifini neden kabul etmediği ortaya çıktı
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı ekibi takip eden basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu.
Erden Timur, Türk futbolunda gerilimi artıracak davranışlardan uzak duracaklarını belirtti.
Timur, Fenerbahçe Kulübünün bazı konuları canlı yayında tartışma talebine katılmayacaklarını belirterek, "Bu doğru değil. Gerilimi artıracak bir hareket olur. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz. Rakip takımlar açıklama yaparken biz kaç kez itidal çağrısında bulunduk. Bu üst üste hatalar başka takımlara yapılmış olsaydı ortalık nasıl yangın yerine çevrilirdi. Hala kendi lehine hata yapılan hatayla ilgili konuşan tek kulüp biziz. Belagatıma, herkesle baş edeceğime inanırım ama bu doğru değil. Bu Türk futboluna zarar verir" ifadelerini kullandı.
RACONSUZLUK YANITI

Geçen günlerde katıldığı bir yayında Fenerbahçe'nin Mauro Icardi ile Nicolo Zaniolo'ya yaptığı tekliflerin belgesini gösteren Erden Timur, bu hareketiyle ilgili sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin "Raconsuzluk" nitelemesini değerlendirdi.
Timur, kendilerinin de Fenerbahçe'nin görüştüğü futbolculara teklif götürdüğü iddialarını reddederek, şunları kaydetti:
"Bence mertçe davranışı manipüle etmeye çalışıyorlar. Türkiye'de bir oyuncuyu alan bir takım, rakibinin çok daha yüksek teklifini gazetecilere sızdırır. Bu, namertçe yapılır. Kimse çıkıp mertçe olayı anlatmaz. Biz 2 ay sabrettik. Aldığımız oyuncuların sakatlıkları mı kalmadı, istememeleri mi kalmadı. 'Bizim istemediğimiz, çöpe attığımız oyuncuyu aldınız.' algısı oluşturdular. Biz 2 ay boyunca uyardık ama devam ettiler. Biz de ilkeli bir şekilde çıkıp, başkaları üzerinden servis etmeden, mertçe gösterdik. Herhalde mertliklere alışkın olmadıkları için bunu yanlış yorumluyorlar. Bu aslan gibi mertçe bir davranıştır. Ben hiçbir zaman önce Fenerbahçe'nin talip olduğu oyuncuya teklif vermedim. Varsa bunları çıkarsınlar. Bunu raconsuzluk değil racon ve mert bir davranış olarak algılarız." (AA)

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