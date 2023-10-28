'Erden Timur'un elinde başka belgeler de var' Selim Soydan 'Yazıklar olsun' diyerek açıkladı

Sabah'tan Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Soydan, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Soydan, "G.Saray'da Erden Timur önemli iddialarda bulundu. Sizin görüşünüz nedir?" sorusuna şu cevabı verdi:

Öncelikle Erden Timur'un iddialarını soruşturdum. Doğruları söylemiş. MHK eski başkanı Lale Orta sahiden Adana Demir- Fenerbahçe maçının görüntülerini VAR Odası'ndan çıkarmış. Sonra da bütün hakemlere, "Ben o görüntüleri Ali Koç'a gönderip ikna ettim" demiş. Hakemlerin gözünde olaylara müdahale eden, Ali Koç'u bile manipüle eden bir başkan olarak gözükmek istemiş.

Hakemlere yanlış bir mesaj vermiş. Bu noktada Koç, "Bana mesaj gelmedi" diyorsa ona inanacak herkes. Ama zaten dert, o görüntülerin yasak biçimde cep telefonuna aktarılması. Bunu yapan MHK Başkanı, her şeyi yapar. Yazıklar olsun...

TFF de Orta'yı bu hareketleri yüzünden göndermiş, bence onlar bu görüntü çıkarma işini biliyorlardı. Bakın Orta 10 gündür sesini çıkaramadı. TFF uyanıklık edip işi tuza batırdı, başka ne yapabilir ki zaten… Orta'yı da göndermiş. Anafikir şu: Timur boşuna "Elimde bilgiler var" demiyormuş.

Bir konuştu, 15 gündür kimse işin içinden çıkamadı. Yalnız Timur'da başka bilgiler de var duyduğum kadarıyla. Onları da açıklamasını bekliyorum. Futbolda temizlik için her şeyin ortaya çıkması şart..