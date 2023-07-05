Erden Timur'un İngiltere'ye neden gittiği belli oldu. İşte hedefteki isim

Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gittiği açıklanmıştı.

Timur'un İngiltere'ye gitme nedeni ortaya çıktı.

Sarı kırmızılı yöneticinin Londra'da West Ham United Kulübü yöneticileriyle santrfor Michail Antonio için masaya oturacağı öğrenildi.

İngiliz kulübünün 33 yaşındaki Jamaikalı futbolcu için 7 milyon euro istediği, Timur'un bu bedeli aşağıya çekmeye çalışacağı ifade edildi.

Antonio, 9 sezondur West Ham'da forma giyiyor. Geçen sezon 48 resmi maçta oynayan Antonio, 15 gol atarken 4 de asist yaptı.