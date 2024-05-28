Erden Timur'un Mevlana taktiğini açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 38. Haftasında Konyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray rakibini 3-1 mağlup etti.

Bu galibiyet ile 102 puana yükselen sarı-kırmızılılar rekor kırarak 24. Şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray’ın bu sezonki performansını değerlendiren gazeteci Mehmet Demirkol Erden Timur ile ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

"SUFİ TARAFI DA VAR"

Erden Timur’un oyuncularla ruhani bir bağ kurduğunu söyleyen Mehmet Demirkol açıklamasında, "Galatasaray'ın takıldığı maçlar oldu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Kupa, puan kayıpları vs ama hiçbir zaman kriz oluşmadı. Erden Timur'un futbolcularla kurduğu duygusal ve ruhani bağ da burada önemliydi. Ruhani bağ derken sufi tarafı da var. Icardi'nin açıklamalarında bunu görüyoruz. Hocasını sırtına alıyor. Bunlar önemliydi" dedi.

SUFİLİK NEDİR?

Tasavvuf olarak da bilinen sufilik kendini ibadete bağlayan dünya hallerinden uzaklaşan kişi olarak tanımlanır. Sufilik için İslam'ın iç veya mistik yüzü de denir. Hacı Bektaş, Yunus Emre, Mevlana, İbn Arabî gibi isimler sufiliğin öncüleri ve en önemli aktörleri kabul edilir.