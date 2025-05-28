Erdoğan '10 hukukçu görevlendirdim' demişti! Listede yok yok

'Terörsüz Türkiye' sürecinde önemli tartışma başlıklarından olan 'yeni anayasa' gündemi,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklama ile yeni bir seviyeye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

10 İSİM BELLİ OLDU!

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, görevlendirilen isimler belli oldu.

Buna göre komisyon çalışmalarında başkanın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın olması bekleniyor. Komisyonda AKP Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala, Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bahadır Yenişehirlioğlu, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz ile Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un da yer alacağı ifade ediliyor.

CHP LİSTELERİNDEN AKP SAFLARINA

Özbudun, son genel seçimde CHP listelerinden TBMM'ye girerek Gelecek Partisi grubuna katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Serap Yazıcı Özbudun, yakın zamanda AKP'ye geçmişti.

Erdoğan'dan 'yeni anayasa' açıklaması: Hukukçuları görevlendirdim