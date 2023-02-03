Erdoğan 77 yıl önceki ekmek karnesini siyaset malzemesi yaptı. Oysa böyle sefalet savaş yıllarında bile yoktu

Her fırsatta 2. Dünya Savaşı yıllarındaki yoklukları diline dolayıp CHP ve İnönü'yü hedef alan Erdoğan'ın 20 yıllık devr-i iktidarında

vatandaş tencere kaynatmakta zorlanır hale gelirken, ekonomik ve sosyal yardım alabilmek için devlete 60 milyon başvuru yapıldı

Ülkenin geldiği son nokta: Bir yanda çürük meyve sebze almak için pazarlarda bekleyenler, diğer yanda daha ucuz ürün için soğukta kuyruğa girenler. Vatandaşlar artık yenisini alamadığı için tavasını bile tamirciye götürüyor

MİLYONLAR YARDIM İSTİYOR

İktidardan 'Her şey yolunda. Ekonomik göstergeler çok iyi' sözlerini hayatın gerçekleri yalanlıyor. Ekonomik durumunu yetersiz gören 60 milyon kişi ekonomik ve sosyal yardım alabilmek için "Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi"ne kayıt yaptırdı. Bu sayı geçen yıl 17.7 milyondu.

KUYRUKLAR UZADIKÇA UZUYOR

Bu göstergenin ne kadar gerçek olduğu sokağa çıkıldığında gözler önüne seriliyor. Pazarlarda akşamı bekleyip, arta kalanları toplamaya çalışanlar, uygun fiyatlı ürün için saatlerce kuyruklarda sıraya girenlere şahit oluyoruz. Vatandaş artık yeni giysi alamayacak duruma düştü.

Tamirci Saim Çıtacı, vatandaşın artık metal mutfak eşyalarını, çaydanlığını, tava ve tenceresini tamir ettirerek kullanmaya devam ettiğini söyledi.

Oto tamirciliği yapan Selçuk Hançer de hasbel kader araba sahibi olanların da araç muayenesine giderken eksik parçalarını kiraladıklarını belirtti.

Ayakkabı tamircisi Osman Çetinkurt ise müşterilerin sıfır ayakkabı alamadığı için tamire geldiklerini, pahalı olduğu için on an da vazgeçtiklerini kaydetti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uygun fiyatlı et, kıyma kuyruğunda bekleyen Selahattin Kurtul, "5 bin 500 TL emekli maaşı alıyorum. Akşam çocuğumu eve yemeğe davet edeceğim. Hiç değilse sofrasına bir et koyayım dedim" dedi.

YENİÇAĞ GAZETESİ MANŞETE BÖYLE TAŞIDI