Erdoğan 5 ismi görevden alacak! AKP’ye ‘tırpan’ geliyor

AKP’de 31 Mart yerel seçimleri sonrasında ‘değişim’ tartışmaları sürüyor. Geçtiğimiz Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla son seçimi masaya yatırdı.

5 İSİM GÖREVDEN ALINACAK

Saymaz son yazısında görevden alımlar için belli bir tarihin olmadığını belirterek, partideki üst düzey isimlerden Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Yusuf Ziya Yılmaz, Erkan Kandemir ve Fatih Şahin’in görevden alınacağını iddia etti.

BAKAN KOCA’YA SERT ELEŞTİRİ

Erdoğan, toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı hastane randevularıyla ilgili eleştirdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a da ekonomideki sorunların bir an önce çözülmesi için talimat verdi.