Erdoğan açıkladı. Kamu bankalarının emeklilere promosyon miktarı belli oldu

Kaynak: AA / DHA / ANKA
Erdoğan açıkladı. Kamu bankalarının emeklilere promosyon miktarı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira promosyon ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri mitinginde emeklileri yakından ilgilendirecek haberi verdi. İlk defa 2017 yılında emeklilere banka promosyonu uygulamasını başlattıklarını açıklayan Erdoğan, kamu bankalarının bu yılki promosyon ödemesinin 8-12 bin lira arasında olacağını açıkladı.

Erdoğan'ın konu hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

Bu arada en büyük mücadeleyi enflasyona ve hayat pahalılığını köpürten anlayışa karşı veriyoruz. Çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve küçük esnafımızın gelirlerini yüksek enflasyon karşısında korumakta kararlıyız.

Ama bu mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağız. Bunu da öyle yalan yanlış rakamlarla kimseyi kandırarak değil, çalışarak, üreterek, pastayı daha da büyüterek yapacağız. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek.

Depreme ayrılan kaynakların ve enflasyonun bütçe üzerindeki yükü hafifledikçe insanımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız.

Bu vesileyle emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. Biliyorsunuz ilk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi.

Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum.

Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler.

Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Her imkanı değerlendirerek çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini artırarak refah seviyelerini yükseltmenin gayreti içinde olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum.

Açık konuşmak gerekirse ülkemizde Cumhur İttifakı'ndan başka bunu yapabilecek bir başka siyasi irade de yoktur.

Memleket, muhalefetin eline kalsa bırakınız maaşların yükselmesini mevcut maaşları bile geçmişte olduğu gibi ödeyemezler. Muhalefetin halini görüyorsunuz.

Ayrıntılar geliyor…

Son Haberler
Spor İstanbul’dan Down Sendromlu bireylere özel etkinlik Spor
Spor İstanbul’dan Down Sendromlu bireylere özel etkinlik
Öğrenci karneleri değişiyor. Eğitimde yeni dönem Gündem
Öğrenci karneleri değişiyor. Eğitimde yeni dönem
Sema Özcan'ın son halini görenler 'ne güzel yaşlanmış' dedi. 53 yıl sonra ortaya çıktı Magazin
Sema Özcan'ın son halini görenler 'ne güzel yaşlanmış' dedi. 53 yıl sonra ortaya çıktı
Tekirdağ’da hızlı tren hattı çalışmasında göçük; 2 işçi toprak altında Gündem
Tekirdağ’da hızlı tren hattı çalışmasında göçük; 2 işçi toprak altında
Aziz Yıldırım topa girdi 90'a gönderdi. AKP'nin Trabzon adayına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasını işaret etti Spor
Aziz Yıldırım topa girdi 90'a gönderdi. AKP'nin Trabzon adayına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasını işaret etti
Montella Semih Kılıçsoy'u A Milli Takım'dan çıkardı Spor
Montella Semih Kılıçsoy'u A Milli Takım'dan çıkardı
Ekonominin ağır topu Atilla Yeşilada faiz kararı sonrası son noktayı koydu. Atilla Yeşilada eczacı oldu Ekonomi
Ekonominin ağır topu Atilla Yeşilada faiz kararı sonrası son noktayı koydu. Atilla Yeşilada eczacı oldu