Erdoğan açıkladı: Partimize katılımlar olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde "AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı"na katıldı.

Programda konuşma yapan Erdoğan, bugün gündeme bomba gibi düşen bazı CHP'li belediyelerin AKP'ye geçeceği iddialarını işaret eden bir vurgu yaptı.

"YARIN KATILIMLAR OLACAK"

Erdoğan, konuşmasında "Yarın katılımlar olacak. Partimize yine bu farklı katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, "Partisini saran yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet düzeniyle uğraşmayı bıraktı AK Parti Gençlik Kolları'nı hedef almaya başladı. Sayın Özel, hiç merak etmesin. Yolsuzluk operasyonları neticesinde belediyeler rüşvetçi çetelerden, CHP ahtapotun kollarından, Türkiye safralarından, kendisi de prangalarından kurtulacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sabah saatlerinde gündeme oturan bir iddia paylaşıldı. Buna göre CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 3 ilçe belediyesi AKP'ye geçeceği iddia edildi.

