AKP'ye geçecek iddiası sonrası Aydın'da ilk istifa

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'ye geçecek iddiası sonrası Aydın'da ilk istifa

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, beraberinde 3 ilçe belediye başkanı ile AKP'ye geçecek iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialar sonrası Karacasu ilçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Tolga Kocabıyık, görevinden ve parti üyeliğinden istifa etti.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifa ederek AKP'ye geçecek iddiaları gündeme oturdu. İddialara yönelik henüz resmi makamlardan ve Çerçioğlu'ndan yalanlama gelmezken CHP olaya müdahale etmek için harekete geçti.

"SIKINTILI BİR DURUM VAR"

CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, gazeteci Barış Pehlivan'a yaptığı açıklamada "Aydın’a gidiyorum, orada yöneteceğiz süreci. Sıkıntılı bir durum var ama parti üyeliği şu an devam ediyor" ifadelerini kullandı.

1kapak-003.jpg

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceği iddiasını doğrulamış ve Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da istifa edeceğini açıklamıştı.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Öte yandan iddialar sonrası CHP Karacasu Gençlik Kolları Başkanı Tolga Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu.

Kocabıyık, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde parti içindeki çizikleşme vekillerin ayrıştırıcı, baskısı ve düşmanca tavırlarından dolayı yürütmekte olduğum CHP Karacasu Gençlik Kolları Başkanlığından ve parti üyeliğimden istifa ediyorum."

Ankara siyasetine füze gibi düştü: 4 belediye başkanı AKP’ye geçecek! Aralarında büyükşehir de var...Ankara siyasetine füze gibi düştü: 4 belediye başkanı AKP’ye geçecek! Aralarında büyükşehir de var...

Belediyenin CHP'den AKP'ye geçecek iddiası sohbet gruplarına yansıdıBelediyenin CHP'den AKP'ye geçecek iddiası sohbet gruplarına yansıdı

Son Haberler
Niğde’de jandarmadan dev operasyon! Milyonluk malzeme ele geçirildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Niğde’de jandarmadan dev operasyon! Milyonluk malzeme ele geçirildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
479 öğrenciye trafik eğitimi verildi
479 öğrenciye trafik eğitimi verildi
Nükleer santralde denizanası krizi: Üretim durdu!
Nükleer santralde denizanası krizi: Üretim durdu!
Fenerbahçe'nin Asensio düşü bitiyor! Anlaşma sağlandı
Fenerbahçe'nin Asensio düşü bitiyor! Anlaşma sağlandı
ASELSAN'dan dev adım! 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı
ASELSAN'dan dev adım! 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı