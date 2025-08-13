AKP'ye geçecek iddiası sonrası Aydın'da ilk istifa

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifa ederek AKP'ye geçecek iddiaları gündeme oturdu. İddialara yönelik henüz resmi makamlardan ve Çerçioğlu'ndan yalanlama gelmezken CHP olaya müdahale etmek için harekete geçti.

"SIKINTILI BİR DURUM VAR"

CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, gazeteci Barış Pehlivan'a yaptığı açıklamada "Aydın’a gidiyorum, orada yöneteceğiz süreci. Sıkıntılı bir durum var ama parti üyeliği şu an devam ediyor" ifadelerini kullandı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceği iddiasını doğrulamış ve Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da istifa edeceğini açıklamıştı.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Öte yandan iddialar sonrası CHP Karacasu Gençlik Kolları Başkanı Tolga Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu.

Kocabıyık, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde parti içindeki çizikleşme vekillerin ayrıştırıcı, baskısı ve düşmanca tavırlarından dolayı yürütmekte olduğum CHP Karacasu Gençlik Kolları Başkanlığından ve parti üyeliğimden istifa ediyorum."

Ankara siyasetine füze gibi düştü: 4 belediye başkanı AKP’ye geçecek! Aralarında büyükşehir de var...

Belediyenin CHP'den AKP'ye geçecek iddiası sohbet gruplarına yansıdı