Erdoğan ağzındaki baklayı çıkardı: Allah izin verirse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Antalya 8. Olağan İl Kongresinde konuştu.

Partililere seslenen Erdoğan'ın "Allah ömür verirse daha nice yıllar bu ülkeye aşkla şev ile hizmet etmeye devam edeceğiz" açıklaması dikkat çekti.

Erdoğan, Adana Olağan İl Kongresi'nde de aynı sözleri söylemişti.

Erdoğan; Şanlıurfa AKP il Kongresinde de türkücü İbrahim Tatlıses'in sahneye çıkarak "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı’na var mısınız?" sorusuna "Sen varsan varım" yanıtı vermişti.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Antalya'da arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımızın farkındayız. Siyaset uzun soluklu bir mücadeledir. Geçen seçim dünde kaldı. Bize düşen yeni sözler söylemek. Önümüzde 3 yıllık bir zaman var. Bu süreyi iyi değerlendirmemiz lazım. Bizim muhalefet gibi kayıkçı kavgalarına ayıracak vaktimiz yok. Bizim laf ve polemik yerine iş ve hizmet üretmemiz gerekiyor.

"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ"

78 canımızı yitirdiğimiz, hepimizi derinden etkileyen trajedilerin tekrar yaşanmaması için gerekli adımları atacağız. Gözünü tamamen para hırsı bürümüş kendi kazancından başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerin insanlarımızın hayatlarını tehlikeye atmasına müsaade edemeyiz.

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CHP Genel başkanının yaptığı gafların çetelesini tutmanın gençlerin bile tahammülü kalmadı. Ağzından çıkan kulağı duymuyor. Üst perdeden kendince ahkam kesiyor. Ertesi gün ben öyle demek istemedim diyerek kendini yalanlıyor.

Şimdi de ABD filosuna secde etmekten bahsediyor. Mühlis tüccar misali eski defterleri kurcalamayı bırak. 14-28 Mayıs öncesinde kapı kapı dolaşan eski genel başkanına bak. Karşısında el pençe durmadığınız hiçbir kapı kalmadı.

Özel'i muhatap alsak bize, almasak millete yazık. Oturduğu koltuğun hakkını veremedi. Oyundan giderek düşmeye başladı. Böyle giderse yakında ikinci sarı kartı da görecek. Yanında durup sırtından bıçaklayanları saymıyorum. Bunların yüzlerindeki maskeyi düşürmek için vakit harcamak bile söz israfıdır.