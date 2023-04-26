Erdoğan ailesinin dostuna deprem piyangosu vurdu! Aktarılacak para dudak uçuklattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesine yakınlığıyla bilinen Kuzu kardeşlere deprem piyangosu vurdu. Kuzu ailesinin şirketine Hatay ve Adıyaman’daki 4 ayrı deprem konutu ihalesi verildi, Kuzulara tam 18,4 milyar TL aktarılacak.

Erdoğan ailesinin dostuna deprem piyangosu vurdu! Aktarılacak para dudak uçuklattı

İktidar, deprem felaketinin ardından milyarlarca liralık deprem konu ihaleleri düzenlenmeye devam ediyor. Peş peşe düzenlenen ihaleler yandaş müteahhitlere dağıtılıyor. Adeta bir fırsata dönüştürülen deprem konutu ihaleleri ile devletin kasasından yandaşlara milyarlarca lira aktarılıyor.

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sayesinden köşeyi dönen ailelerden biri de Kuzu kardeşler. AKP’ye açıkça destek veren Özen, Gökçen ve Güven Kuzu kardeşlerin sahibi olduğu Kuzu Toplu Konut şirketine dört ayrı deprem konutu ihalesi verildi. Hatay ve Adıyaman’a deprem konutları inşa etmesi istenen Kuzu ailesine devletin kasından tam 18 milyar 458 milyon TL aktarılacak. Bir yandan deprem konutu ihaleleri alan Kuzu kardeşler bir taraftan da AKP’li belediyelerden milyonlarca liralık işler almayı da sürdürüyor.

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4 DEVASA İHALE VERİLDİ

Kuzu kardeşlere, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile kamu kuruluşu olan Emlak Konut tarafından verilen toplam bedeli 18,4 milyar TL dört dev deprem konutu ihalesi şu şekilde:

Hatay’ın Antakya İlçesi için düzenlenen 2 bin 313 deprem konutunun ihalesi 4 milyar 652 milyon TL’ye verildi.

Adıyaman deprem konutu ihalesi için 13 Nisan’da KDV hariç 4 milyar 495 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

Yine Adıyaman’daki deprem konutları için düzenlenen bir başka ihale 14 Nisan’da KDV hariç 4 milyar 850 milyon TL’ye verildi.

19 Nisan tarihinde Adıyaman deprem konutları için düzenlenen ihale KDV hariç 4 milyar 461 milyon TL bedelle yine Kuzu kardeşlere verildi.

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MEB ÜSTÜNÜ ÖRTTÜ

Kuzu kardeşler, Erdoğan ailesine yakınlığı ile biliniyor. Güven Kuzu, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da hemşehrisi.

Güven Kuzu, 2003’te Siirt’te yenilenen seçimle milletvekili seçilen Erdoğan’a desteğini açıklayarak, "Siirt halkı Erdoğan’a sahip çıkacaktır. Bütün sivil toplum örgütleri bir araya gelerek, Erdoğan’ın aday olmasını destekledik" demişti. Şirket, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a 2013 yılında iki jestte bulundu. Kuzu Grubu’nun Siirt’te yaptırdığı iki okula, Emine Erdoğan’ın annesi Hayriye Gülbaran’ın ve babası Cemal Gülbaran’ın isimleri verildi.

Kuzu kardeşlerin 2000 yılında Bitlis’in Ahlat ilçesinde inşa ettiği bin öğrenci kapasiteli Yunus Ensari İlköğretim Okulu, 2011‘de yaşanan depremde kullanılamaz hale gelmişti. 10 yıllık yeni bir okulun bu derece zarar görmesi üzerine yapılan suç duyuruları Milli Eğitim Bakanlığı’nın soruşturma izni vermemesi nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

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