Erdoğan Alman Gazeteciyi tersledi. Basın toplantısında gergin anlar

Almanya’ya ziyaret gerçekleştiren Erdoğan ilk olarak Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü. Türk ve Alman heyetin yaptığı toplantıya Steinmeier ile birlikte başkanlık eden Erdoğan, daha sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi ve ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın Alman muhabirle iletişimi gündem oldu.

GAZETECİYE TEPKİ: BİZİ BUNUNLA TEHDİT ETMEYİN

Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile ortak basın toplantısı Alman gazetecinin “Hamas’ı nasıl kurtuluş örgütü olarak tanımlayabilirsiniz? Türk-Alman ilişkilerini tehlikeye atmış olmuyor musunuz? Almanya, Eurofighter talebinizi kabul edecek mi?” sorusuna cevap verdi:

“Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçağı üreten sadece Almanya mı? Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin.”

"SEN RAHATSIZ OLMUYOR MUSUN?"

*Bak ben sana yüzlerce demiyorum... Binlerce Filistinli'yi şu anda İsrail öldürdü. Hastaneleri yok etti. İbadethaneleri vuruyor, kiliseleri vuruyor. Sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı niye bir tavır koymuyorsunuz? Bizim için bu noktada bölgede Musevi, Hristiyan, Müslüman... Bu ayrımın olmaması gerekiyor. Anti-semitizm mücadelesi veren olduysa bu mücadeleyi ilk veren lider ben oldum. Şu anda bakın Almanya İsrail'e şu kadar maddi destek verdiğinden bahsediyor.

“NATO'nun önde gelen ülkelerinden bir tanesi, ilk 5'in içinde yer alan ülkeyiz. Türkiye, NATO'da sıradan bir ülke değil. Şu anda NATO'nun içinde düşüncesi, kanaati, ne olursa olsun… Rusya-Ukrayna arasında herkes kimin yanında yer alıyor? Ukrayna. Türkiye olarak biz iki ülke ile de görüşüyoruz. Aralarında herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Ama 33 milyon ton tahıl koridorundan bütün tahılı Avrupa'ya, Afrika'ya götüren biz olduk.

* Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Öyle soru sorun ki vicdani ve insani olsun ki biz cevapları öyle verelim.”