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Erdoğan atama isteyen gence böyle cevap verdi: ‘Çok rahat konuşuyorsunuz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atama bekleyen gence verdiği cevap dikkat çekti. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 15:17
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Erdoğan atama bekleyen gence böyle cevap verdi

Erdoğan atama isteyen gence böyle cevap verdi: ‘Çok rahat konuşuyorsunuz’
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Şanlurfa'da yapılan çalışmaları yerinden takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve atama bekleyen öğretmen arasında geçen diyalog gündem oldu.

"SIRTINIZDA KÜFE YOK, RAHAT KONUŞUYORSUNUZ"

Erdoğan, atama bekleyen öğretmenin "100. yılımızda 100.000 öğretmen ataması istiyoruz bizler verdik reisim yaparsanız siz yaparsınız reisim. Şanlıurfa'dan geldim cumhurbaşkanım lütfen sesimizi lütfen duyun." sözlerine "Öyle olmaz, o ses duyulmaz. Sırtınızda küfe yok, çok rahat konuşuyorsunuz" şeklinde cevap verdi.

45 BİN ÖĞRETMEN ATANACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 45 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı.

Erdoğan atanacak öğretmenlerin öncelikle depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirileceğini belirtti.

Erdoğan, bu atama döneminde önceliğin deprem bölgesine olacağını belirtti.

AKŞENER: 600 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BEKLİYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara geldiklerinde Cumhuriyetin 100'üncü yılının şerefine 100 bin öğretmenin atamasını yapacaklarını, eğitim fakültesinden mezun ve elinde öğretmenlik diploması olan 600 bin öğretmenin atamasını da kademeli olarak gerçekleştireceklerini söyledi. Akşener, bu doğrultuda ilk etapta 250 bin öğretmenin atamasını yapacaklarını, köy okullarını yeniden açacaklarını, 4+4+4 sistemine son verip ilkokulu yeniden 5 yıl yapacaklarını kaydetti.

KILIÇDAROĞLU: 100 ÖĞRETMEN ATAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Konya’da yaptığı konuşmada ise "Yurt dışına giden gençlerimizi yüzü gülerek geri döndüreceğiz, 100 bin öğretmenin de atamasını yapacağız’’ demişti.

 

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