Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov'u kabul etti

Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler, Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Azerbaycan'ın barış sürecindeki ilerlemesini memnuniyetle karşıladığını belirtirken, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca, İsrail'in bölgedeki savaşı tırmandırma çabalarını kınadı ve Gazze'deki sivillere yardım ulaştırılması için Türk Devletleri Teşkilatı'nın daha kapsamlı iş birliği yapabileceğini ifade etti.

Erdoğan, Azerbaycan'ı gelecek yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapacak olması nedeniyle tebrik ederek, Türkiye'nin hazırlıklarda her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu belirtti.