Ali Babacan'dan ''Bay Kemal oğluna sahip çık'' diyen Erdoğan'a sert tepki

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün partisinin genel merkezinde “Gençlik Eylem Planı”nı açıkladı.

ERDOĞAN’IN O SÖZLERİNE TEPKİ

Babacan, Erdoğan'ın, “Bay Kemal oğluna sahip çık, o kendine başka ebeveynler arama peşinde” sözlerinin hatırlatılmasına ilişkin; “Kararı gençler verecek ama bu konular gençlerinde konusu. Biz hatırlarsanız bugünkü sunuşun ilk başında bir şey söyledim, siyaset laf üretmenin çok yayın olduğu bir yer ama biz o alışkanlığı değiştiriyoruz, biz iş üretiyoruz diye. Biz bunları tamamen laf üretme alanı olarak görüyoruz, bunları o lafı üretenlere sormak lazım. Muhalefet partilerinin birbirleriyle ne yapacağını, ne yaptığını bıraksın önce şu anda iktidar bir iktidar sorumluluğu var. Kendisinin omuzlarında sadece bir partinin genel başkanı değil bir de iktidar sorumluluğu var, öncelikle iktidar sorumluluğunu yerine getirsin ondan sonra başka partilerin işlerine karışsın” yanıtını verdi.

Babacan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“GENÇLİĞE EN ÇOK GENÇLİK BORÇLUYUZ”

“Gençler mutsuz ve daha acısı umutsuz. Öyle bir dönemdeyiz ki gençliğe en çok ne borçluyuz? Gençlik borçluyuz. Yaşlarının gereği olan hayatı yaşayamıyorlar. Akıllı telefon; lüks değil ihtiyaç. Bilgisayar; lüks değil ihtiyaç. Arkadaşlarla sohbet edip yemek yemek; lüks değil ihtiyaç. Çıkıp dışarıda bir kahve içmek; lüks değil ihtiyaç. Lüks diye tarif edilen pek çok şey lüks değil ihtiyaç.

“GENÇLER YA OKULDA YA İŞTE OLACAK”

Her gence iş imkânı sunacağız. Güzel imkânlar sunacağız. Eve kapanmayan, sokakta volta atmayan gençlik olacak. Gençler ya okulda ya işte olacak. Mesleki olsun akademik olsun. Fark etmez. Her genç muhakkak eğitim alacak.

“EĞİTİM KARTI ÇIKARTILACAK, İHTİYAÇLAR KARTA YÜKLENECEK”

Eğitim masraflarının karşılanması için gereken her türlü desteği vereceğiz. Kimse yokluk, yoksulluk sebebiyle eğitim hakkından alıkonulamayacak. Bunun için eğitim kartı uygulamasını başlatacağız. Her sene başında, ihtiyacı olan öğrencilerin kartına belli bir bedel yatırılacak ve gençler harcamalarını bu karttan yapabilecek.

“YURTLARDA 2 KİŞİLİK ODA DÖNEMİ BAŞLAYACAK, GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATİ OLMAYACAK”

Nitelikli ve insan onuruna yarışır yurtlar inşa edeceğiz. Gençler koğuş gibi yerlerde yaşamak zorunda kalmayacak. İki kişilik odalar. Sistem bu. KYK yurtlarındaki giriş-çıkış saati uygulamasını da kaldıracağız. Gençlere güveneceğiz. 18 yaşına gelmiş. ‘Şu saatte gel, bu saatte çık' diye bir şey yok. Bunlar eski zihin dünyasının ürünü. Yurt bulamayan ihtiyaç sahibi gençlere kira yardımı uygulamasını başlatacağız.

“SANSÜR YASASI KALDIRILACAK”

‘Bir tweet atsam başıma iş gelir mi, bir tweet beğensem işten çıkarılır mıyım' kaygılarını sonlandıracağız. İktidar tornadan çıkmış tek tip gençler istiyor. Bu asla olmayacak. İlk 90 günde Dezenformasyon Yasası denen sansür yasasını kaldıracağız.”