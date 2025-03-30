Erdoğan bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı. Filistin için birlik çağrısı yaptı

Düzenleme: Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, Filistin’deki olaylara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti. Camiye girerken vatandaşları selamlayan Erdoğan, buradakilerle sohbet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namazda, Erdoğan vatandaşlarla saf tuttu.

Erdoğan, namazın ardından Erbaş'ın irat ettiği hutbeyi dinledi.

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Ardından, cemaate hitap eden Erdoğan, Erbaş'ın irat ettiği hutbede ve duada gereken her şeyi söylediğini belirterek, okunan ayetlerin müminler arasında birlik ve beraberliğe vesile olmasını, Allah'ın bu birlik ve beraberlikten kendilerini ayırmamasını temenni ettiğini söyledi.

Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni hep birlikte yaşadıklarını kaydeden Erdoğan, "Bu yıl da yine muhteşem, muazzam bir Ramazan-ı Şerif'i yaşadık. Bu ramazan aylarını yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bizi birbirimizden ayırmasın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlarla beraber Filistin'de yaşananları görüyoruz, biliyoruz ve siyonist İsrail'i Rabbim 'Kahhar' ismi şerifi hürmetine kahru perişan eylesin. Hep birlikte inşallah oradaki yaşananları görerek, kendi içimizde bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım. Rabbim bu birliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyip, herkesin bayramını tebrik etti.

Camideki cemaatle bayramlaşan Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.

Ayrıca, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

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