Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ile Suriye ve Sudan’daki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan görüşmede, Birleşmiş Milletler’in Suriye’ye yönelik sınır ötesi yardım mekanizmasının Temmuz ayında uzatılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Karadeniz Tahıl Girişiminin sürdürülmesine de önem verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, amonyak boru hattı konusunda da mutabakat oluşması durumunda teşkil edilecek çalışma grubuna kurumlararası bir heyetle katılım sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan’daki çatışmaların her iki tarafıyla diyalog kurabilen bir ülke olarak tarafları tekrar barış görüşmelerine davet etmek ve aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için Birleşmiş Milletler ile işbirliği ve ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduklarını söyledi. (İHA)

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