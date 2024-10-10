Erdoğan bu listeyi görürse çileden çıkacak! AKP binlerce sandık kuruyor

Ülkedeki ekonomik sorunların tartışıldığı bugünlerde vatandaşın sorunlarında da artışlar yaşanıyor. Emekliler ve çalışanlar, maaşlarının, açlık sınırının altında kalması ve hayat pahalılığı karşısında merhem olmaması en büyük eleştirilerinin başında geldiğini söylüyor. Adalet, eğitim ve sağlık alanında da sorunların olduğunu dile getiren vatandaşlar, seslerini iktidara duyurmaya çalışıyor. Kabarık olan sorunlar listesi için, AKP harekete geçiyor. Türkiye Gazetesi’nin özel haberine göre, AKP, Türkiye Buluşmaları’ndan sonra şimdi de ‘beyaz sandık’ uygulamasını hayata geçireceğinin söyledi. Cumartesi günü ilçe ve belde kongreleri ile değişim ve yenilenmenin startını verecek olan parti, süreci milletle birlikte yönetmek için ilçe ve beldelere binlerce stant kuracağı belirtildi.

YEREL SEÇİM MAĞLUBİYETİ SONRASI İLK HAREKET: "TÜRKİYE BULUŞMALARI”

AKP, yerel seçim mağlubiyeti sonrasında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinin katılımıyla şehir çıkarmaları yapacakları "Türkiye Buluşmaları” programını açıklamıştı. Bu saha çalışmasının, bakanların ve AK Parti genel başkan yardımcılarının başkanlığında kalabalık milletvekili gruplarının katılımıyla yapılarak, vatandaşın sorunları dinlenecekti.

AKP’DEN BEYAZ SANDIK UYGULAMASI

Türkiye Gazetesi’nin özel haberine göre, AK Parti, yeni bir uygulama başlatacak. Cumartesi günü ilçe ve belde kongreleri ile değişim ve yenilenmenin startını verecek olan parti, süreci milletle birlikte yönetmek için ‘Beyaz sandık’ uygulamasıyla ilçe ve beldelere binlerce stant kuracak. Stantlarda üzerinde “Cumhurbaşkanı’ma” yazılı sandıklar yer alacak. Vatandaşlar, bu sandıklara istek, talep, öneri ve şikâyetlerini Erdoğan’a iletecek. Bu taleplerin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a direkt sunulacağı belirtildi. Parti kaynakları bu uygulamanın önümüzdeki dönemlerde farklılaştırarak devam ettirileceğini, millet ile Erdoğan arasında yeni bir hat açacaklarını söylüyor.

TBMM’YE İSTEKLER İLETİLMİŞTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu, vatandaşların ilettiği başvuruları geçtiğimiz günlerde değerlendirmişti. Talepler arasında; Doğum izni sürelerinin uzatılması, boşanmış ya da eşini kaybetmiş kadınların babalarının maaşından yararlanma hakkının kaldırılması ve bunun yerine, evliliğini uzun süre sürdüren kadınlara maaş bağlanması, oyun konsollarının gümrük vergisinden muaf tutulması, akraba evliliğinin engellenmesi, İstanbul merkezli denizcilik bakanlığı kurulması, 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz seyahat hakkının kaldırılması, suçluların aile soy ağaçlarından çıkarılması, emeklilere araç alımında vergi indirimi yapılması, motosikletler için belirlenen azami hız sınırının artırılması gibi talepler dikkat çekti.