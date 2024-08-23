Erdoğan bu makam getirecek adam bulamıyor! AKP'yi çalkalayan kulis

Düzenleme: Kaynak: Gazete Pencere
Erdoğan bu makam getirecek adam bulamıyor! AKP'yi çalkalayan kulis

Gazeteci Nuray Babacan yazdığı son köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul ve Ankara’da yönetimlere getirecek adam bulamadığını açıkladı. Babacan ayrıca Erdoğan’ın önüne getirilen isimlere ikna olmadı yorumlarının da yapıldığını belirtti.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babanca AKP’yi çalkalayan kulis bilgini paylaştı. “AKP’de sıfır motivasyon “Gidecek cenaze de mi yok?” isimli köşe yazısında AKP’nin kuruluş yıl dönümü sonrasında yaratılmak istenen havanın oluşmadığını ve ortaya çıkan tablonun da iç açıcı olmadığını söyledi.

Babacan şu sıralarda AKP içerisindeki çekişmenin de kongre sürecinde görevden alınan il yönetimleri ve yerlerine kimin atanacağı sorununun olduğunu aktardı. Geride bırakılan yerel seçimlerde başarısız olan AKP’de başarısız olan ve el çektirilen illerin sayısının 20’yi geçtiğini kaydeden Babacan, her görevden alma anonsunda gözlerin Ankara ve İstanbul’a çevrildiğini açıkladı.

Babacan ilgili köşe yazısında Ankara ve İstanbul yönetimleri için Erdoğan’ın önüne getirilen isimler için ikna olmadığını ve Milletvekillerinin il yönetimleri için açıktan kavga ettiği illerin başında da İstanbul olduğunu şu sözler ile belirtti:

“Bu arada her görevden alma anonsunda gözler, Ankara ve İstanbul yönetimlerine çevriliyor. Çünkü partide yerel seçim başarısızlığı nedeniyle görevden alınacaklar arasında bu iki yönetimden bahsediliyordu.

Gecikme için “Cumhurbaşkanı bu yönetimler için uygun isim bulamadı, önerilen isimlere ikna olmadı” yorumu yapılıyor. İktidar partisinin geçici il başkanı için isim bulmaması da manidar! Hemen ekleyelim. Milletvekilleriyle il yönetiminin açıktan kavga ettiği illerden biri de İstanbul. İl yönetimi ile milletvekilleri arasındaki kriz, parti içinde açık açık konuşuluyor.”

YEREL SEÇİMLER VE AKP

2023 yılında yapılan genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde tarihinde kurulduğundan bu yana ilk defa 2. Parti konumuna düşen AKP’de gözler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın yerel yönetimlerde yaşanan mental yorgunluk için atayacağı isimlere çevrildi.

Son günlerde AKP içerisinde öne çıkan tartışma konularından birisi de Erdoğan’ın, AKP’nin kuruluş yıl dönümünde partide kapsamlı bir revizyona gideceği ve başarısız olan başta İstanbul ve Ankara yerel yönetimlerinde değişikliğe gideceği konusu oldu.

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