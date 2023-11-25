Erdoğan: Bu ülkede eli öpülecek kadın aranıyorsa şehit anneleridir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ülkede eli öpülecek kadın aranıyorsa şehit anneleridir” dedi. Erdoğan, "Biz kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, aileyi yüceltme çalışmamızın parçası olarak görüyoruz. Kadınların tüm haklarının korunmasını sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan: Bu ülkede eli öpülecek kadın aranıyorsa şehit anneleridir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi'nde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Bu ülkede eli öpülecek kadın aranıyorsa şehit anneleridir” dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Amacımız herkesin kadına yönelik şiddette bilinç sahibi olmasıdır. Türkiye ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Her ne kadar medya ve sosyal medya üzerinden yürütülen kasıtlı kampanyaya karşı bu başarı gölgelenmeye çalışılsa da hanım kardeşlerimiz bunu iyi biliyor.

2011 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı kurduk. Bakanlığımızın her çalışmasını destekleyerek kadınların yanında yer aldığımızı gösterdik. Bazıları aile kavramını öne sürerek, kadınlar için yaptığımız hizmetleri unutturmaya çalışıyor. Aile kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, çocuğuyla toplumumuzun kilit taşıdır.

Ülkemizde aile kurumumuza yönelik saldırıların, kadınların haklarını savunmakla ilgisi olmadığının farkındayız. Milli birliğimizi çökertme gayesi vardır. Aile, aynı zamanda kadına yönelik şiddete karşı en muhkem kalemizdir. Kadına veya çocuğa şiddetin olduğu birlikteliğin aile kavramının ruhuna ters olduğu ortadadır.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MESAJI

Biz kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, aileyi yüceltme çalışmamızın parçası olarak görüyoruz. Kadınların tüm haklarının korunmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Bugünkü toplantımızın konusu olan kadına yönelik şiddetle mücadele, 2024 yılı faaliyet planımız bu dönüşümlerin bir örneğidir. Nice düzenlemeyi hayata geçirdik. Ülkemizde en büyük devrimi 2012 yılında çıkardığımı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Kanunu'yla yaptık. Marjinal grupların istismar malzemesi haline getirdiği İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemiz, kadına yönelik şiddetle mücadelemize etkisi olmamıştır. Kazanımların örselenmesine izin vermeyeceğiz.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GENELGESİ

Mevzuatımızı sürekli yeniliyoruz. 2006 yılında yayınladığımız çocuk ve kadına şiddete ve cinayete karşı aldığımız genelgeyi, bugün yayınladığımız genelge ile güncelledik. Bugün kamuoyuyla paylaştığımız 2024 yılı faaliyet planımız ilgili bakanlık ve kurumlarımızla hazırlanmıştır.

Kadınların kıyafetleri yüzünden okul kapılarından, iş hayatından dışlanmaya çalışan kadınların mücadelesi, Türk demokrasisinin en önemli mücadelelerinden biridir. Buradan Diyarbakır annelerini yürekten selamlıyorum. Evinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında emeğiyle destan yazan kadınların başarılarıyla gurur duyuyorum.

Kadınların bireysel özgürlüklerinden siyasi ve sosyal alandaki varlıklarını bir imtiyaz olarak değil, hak mücadelesi olarak gördük. Kadın ve erkek Allah'ın kulu olmakla da vatandaş olmakla da eşittir, biri diğerinden üstün değildir. Üstünlük gayrettedir, üretkenliktedir.

Bu ülkede eli öpülecek kadın aranıyorsa her şeyden önce canlarını ortaya koyan şehit anaları, eşleridir."

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