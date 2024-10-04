Erdoğan canlı yayında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2024 etkinliğinde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"TEKNOFEST Adana'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Adana bir başka güzel. Adana ve Şakirpaşa bugün çok farklı. Burada Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olan gençleri var.

Şakirpaşa'da TEKNOFEST programını güm gümbür yapıyoruz.

Sponsorlarımıza, alandaki görevlilerimize teşekkür ediyorum. Sizler gibi böyle pırıl pırıl geçler yetiştiren anne babalara en büyük teşekkürü diyorum. İsmini yaşattığımız eski Adana Valilerinden Şakir Paşa'yı da rahmetle anıyorum.

Şakirpaşa ne olacak diye endişelenen Adanalı gençlerimize sesleniyorum. Şakirpaşa daha hayati görevler inşa edecek. TEKNOFEST sadece bir başlangıç. Burayı önemine uygun bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz."

"HİÇBİR KAZANIM ALTIN TEPSİDE SUNULMADI"

-Bugün hepimizi gururlandıran TEKNOFEST'e ulaşmak asla kolay değildi. 22 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı. İçeriden ve dışarıdan ihanetlere uğradık. Neyi başardıysak bileğimizin gücüyle, alnımızın teriyle başardık. Dün bize parasıyla savunma sanayii ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik.

-Canını dişine takanlardan biri de Özdemir Bayraktar'dı. İHA'larda çığır açan birisiydi. Baykar'ın hayata geçirdiği pek çok projenin fikir babasıydı. Durumdan vazife çıkaran idealist bir insandı. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.