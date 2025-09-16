Erdoğan CHP'de yaşanacak büyük krizi açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti sonrası uçakta gazetecilere açıklama yaptı.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, CHP'nin kurultay davası ve AKP'ye geçiş yapan belediye başkan ve meclis üyelerine yönelik konuştu.

"KATILIMLARIN DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUM"

Muhalif parti belediyelerinden yöneticilerin AKP'ye geçişlerine yönelik ne düşündüğü sorulan Erdoğan, katılımların devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan, konuya ilişkin şu sözleri söyledi:

"CHP’ye gidenler, iyi niyetlerle ana muhalefet partisine gittiler. Ama daha sonra gördüler ki partide rüşvet var, yolsuzluk var, irtikap var. Bütün bunlar olunca, “biz yanlış adrese gelmişiz” dediler ve kopma kararı aldılar.

Bundan sonraki süreçte de katılımların devam edeceğine inanıyorum. İnsanlar güçlü kadrolara sahip, istikrarlı bir parti olarak AK Parti'yi tercih ediyor."

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti'nin içinde yıllarca böyle bir durum yaşanmadı, yaşanmıyor. Bu gerçeği gören CHP yöneticileri, bu kaçışı durdurmak için “baskı yapılıyor, tehdit ediliyorlar” gibi iftiralarda bulunmaya başladılar.

Değerli arkadaşlar, 100 yıllık partiyi bir hırsızlık çetesinin fedaisi haline getirenlere bir tepkidir bu. Şu anda tablo budur. Belediye başkanlığı yapmış bir Cumhurbaşkanıyım. Başbakanlık yapmış bir Cumhurbaşkanıyım. 2014'ten bu yana Cumhurbaşkanlığını sürdüren bir kişiyim. Kısacası siyasetçiyim. Siyasi hayatım boyunca böyle şeylerle hamdolsun hiçbir zaman karşı karşıya kalmadım."

"BU DAVANIN HİÇBİR YERİNDE AK PARTİ OLARAK YOKUZ"

Mahkeme'nin CHP kurultayı davasında verdiği erteleme kararına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin davanın hiçbir yerinde olmadığını vurguladı.

Kurultay davasına ilişkin Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Bu anda yargı burada tek amir. Biz bu davanın hiçbir yerinde AK Parti olarak yokuz. Şikayet edenler de yargılananlar da CHP'nin koridorlarında dolaşıyorlar. Aramızdaki fark bu. Bunların iç tartışmalarını bastırmak için öncelikle bize sataşmaktan vazgeçmesi lazım."

"ÜLKE GENELİNE YAYMA TALİMATINI VERDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sosyal konut projesi için de, "Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlığımız var. Murat Bey (Kurum) onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim. Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu’da bu adımı atmak suretiyle fakir fukara, garip gurebanın bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"NETANYAHU AYNI NİHAİ AKIBETİ YAŞAYACAK"

Katar’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılan Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Erdoğan, "İsrail'i yönetenler kendi radikal anlayışlarını, faşist bir ideolojiye dönüştürmüş bir cinayet şebekesinden başka bir şey değil. Bu yönüyle Netanyahu, Hitler ile ideolojik açıdan adeta akrabadır. Böyle bir özelliği var. Nasıl Hitler, kaydettiği ilerlemenin etkisiyle kendini bekleyen hezimeti göremediyse, Netanyahu da aynı nihai akıbeti yaşayacaktır" dedi.

Fatih Altaylı ‘ikinci hamle’ diyerek açıkladı: Bir hazırlık yapılıyor

CHP'li belediyede bir istifa daha! Çoğunluğu kaybetti