CHP'li belediyede bir istifa daha! Çoğunluğu kaybetti

Bayrampaşa Belediye Meclisi CHP'li üye İbrahim Soytürk de istifa etti. Soytürk'ün istifasıyla CHP’den ayrılan meclis üyesi sayısı 4'e yükseldi. Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde 37 üyeden 18’i CHP’de kalırken, 19 üyeye ulaşan AKP, MHP ve bağımsız üyeler karşısında CHP meclis çoğunluğunu kaybetti.

İSTİFALAR GEÇTİĞİMİZ HAFTA BAŞLAMIŞTI

CHP'de Ali Karahasanoğlu ve Sami Teker geçtiğimiz hafta partiden istifalarını duyurmuştu.

Partiden, iki meclis üyesinin uzun süredir parti ilkeleriyle uyumsuz davrandığını ve haklarında disiplin süreci başlatıldığı açıklaması gelmişti.

BAŞKANVEKİLİ AKP'YE GEÇMİŞTİ

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasıyla Başkanvekili seçilen Özlem Vural Gürzel de AKP'ye katılmıştı.

48 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şubesi ekipleri 13 Eylül Cumartesi günü Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenledikleri operasyonda, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında olduğu 48 kişiyi gözaltına almıştı.

