Fatih Altaylı ‘ikinci hamle’ diyerek açıkladı: Bir hazırlık yapılıyor

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, cezaevinden gündemi değerlendirmeye devam ediyor. Altaylı, dünkü kurultay davasında davacı olanların yeni hamlesini “bir hazırlık yaptıklarını düşünüyorum” diyerek açıkladı.

ALTAYLI'DAN ÇARPICI DEĞERLENDİRME

Geçtiğimiz aylarda ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ gerekçesiyle ünlü gazeteci Fatih Altaylı tutuklanmıştı. Bir süredir cezaevinde olan Altaylı, Türkiye gündemini cezaevinden yolladığı mektuplar ile değerlendiriyor. Altaylı’nın bugünkü YouTube yayınında ise dünkü kurultay davasından çıkan sonucun değerlendirmesi yer aldı.

Altaylı, dava sonucuna ilişkin, “Dünkü davanın en önemli sonucu ara kararda bir tedbir kararı vermemesi oldu. Maçta gol olmadı, top orta sahada” yorumu geldi.

"DAVAYI AÇANLARIN İKİNCİ BİR HAMLESİ OLACAKTI"

Kurultay davasını açanların bir hamlesi daha olacağını videoda belirten Altaylı, “Bana sorarsan bu davayı açanların ikinci bir hamlesi olacaktı. Burada bir ‘mutlak butlan’ kararı çıkması halinde yerel seçimlerle ilgili olarak da bir iddianame bulunacak ve 2024'teki CHP adaylarının tartışılmasına yönelik bir hazırlık yaptıklarını düşünüyorum. Yani bu adayları belirleyen yönetim yok hükmünde ise adaylar da yok hükmündedir demeyi planlıyorlardı. Delilim yok ama hissiyatım böyle” dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Kongresi’nin mahkemenin tedbir kararıyla iptal edilmesinin ardından İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine eski CHP’li vekil Gürsel Tekin kayyum olarak görevlendirilmişti. Hemen ardından gözler ise CHP’nin Olağan Genel Kurultay’ının iptali için açılan davaya çevrilmişti. Dün gerçekleşen davada mahkeme erteleme kararı almıştı. 24 Ekim’e dava ertelendi.

Erteleme kararından önce ise 21 Eylül’de seçilen delegeler dışında bir kurultay yapılacak. Bu kurultayın ise bazı hukukçular tarafından hukuken davayı düşüreceğini iddia ediyor.

