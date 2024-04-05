Erdoğan cuma namazını Ayasofya’da kıldı

Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’daki evinden ayrılarak namaz için camiye geldi ve namaz sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

Topkapı Sarayı’na geçerek “İstanbul Mushafı” Hediye Törenine katıldı ve 8 yıl süren çalışma sonucu hazırlanan eseri Mukaddes Emanetler Dairesi’ne takdim etti.

Ayrıca, Hırka-i Saadet Dairesi’ni ziyaret ederek Hırka-i Şerif’i gördü.

Kadir Gecesi münasebetiyle basın mensuplarına kandil simidi dağıttı ve bayram tebriklerini ilettikten sonra oradan ayrıldı.

Bu ziyarette, birçok üst düzey yetkili de Erdoğan’a eşlik etti.