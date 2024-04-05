Erdoğan cuma namazını Ayasofya’da kıldı

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Erdoğan cuma namazını Ayasofya’da kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde cuma namazını kıldı.

Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’daki evinden ayrılarak namaz için camiye geldi ve namaz sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

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Topkapı Sarayı’na geçerek “İstanbul Mushafı” Hediye Törenine katıldı ve 8 yıl süren çalışma sonucu hazırlanan eseri Mukaddes Emanetler Dairesi’ne takdim etti.

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Ayrıca, Hırka-i Saadet Dairesi’ni ziyaret ederek Hırka-i Şerif’i gördü.

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Kadir Gecesi münasebetiyle basın mensuplarına kandil simidi dağıttı ve bayram tebriklerini ilettikten sonra oradan ayrıldı.

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Bu ziyarette, birçok üst düzey yetkili de Erdoğan’a eşlik etti.

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