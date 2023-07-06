Erdoğan davet etti. Zelenskiy Türkiye’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yarın İstanbul'a gelecek.

Zelenskiy'nin ziyareti kapsamında Rusya-Ukrayna savaşı ve Tahıl Koridoru Anlaşması gibi konuları masaya yatırılacak.

SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ İLETİŞİM HALİNDELER

Yaklaşık 2 senedir Rusya ile savaşta olan Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenski kısıtlı da olsa yurt dışı ziyaretlerine başlamıştı.

Savaş sürecinde sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Zelenski, yarın da Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.