Erdoğan deprem bölgesinde CHP’li belediyeleri suçladı. Neredeler, buralara uğradılar mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay İskenderun'da temel atma töreninde konuştu. Deprem bölgesindeki vatandaşlara seslenen Erdoğan, muhalefete yüklendi. Erdoğan, CHP'li belediyelerin deprem bölgesinde olmadığını iddia ederek, "Ana muhalefetin 11 büyükşehir belediyesi var. Nerede bu belediyeler? Bu belediyeler acaba buralara uğradı mı?" diye konuştu. Yapılan yardımları herhangi bir ayrım olmadan gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, depremden hasar gören CHP'li belediyeler için, "Burası CHP'li demedik. Biz, 'bunlar da bizim vatandaşımızdır' dedik." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Hamdolsun, yaklaşık bir buçuk ay içinde arama-kurtarma çalışmalarının bittiği, enkaz kaldırma faaliyetlerinin hızla sürdüğü, geçici barınma merkezlerinin yaygınlaştırıldığı, kalıcı konutların inşasına başlandığı bir döneme girdik.

Geçici barınma için 125 bini AFAD tarafından olmak üzere 156 bin çadır dağıtılmış veya kurulmuştur. AFAD tarafında 22 bin ve bağış olarak da 14 bin olmak üzere toplam 36 bin konteynerin alt yapısı kurulumu nakli sürmektedir.

Bu konteyner sayısı, mevcut başvuruyu fazlasıyla karşılayacak seviyededir. Yaklaşık 309 bin aileye 10 bin liraya ödemeler yapılmış, 101 bin aileye de 15 bin liralık taşınma paralarının ödenmesine başlanmıştır. Kalıcı konutlarla ilgili hazırlıkları da inşaat safhasına getirdik.

"Burası CHP'li demedik. Biz, 'bunlar da bizim vatandaşımızdır' dedik"

Birileri bize kalıcı konutların yapımı konusunda acele ettiğimizi söylüyor. İleri sürülen gerekçelerin geçerliliğin olmadığını, Van, Elazığ depremlerinde yaptığımız çalışmalarda gördük. Milyonlarca vatandaşımızın kimsenin keyfini bekleyecek dermanı, sabrı yoktur.

Dünyada, 500 KM'lik bir alana yayılan, böylesine büyük bir felaketin yıkıcı etkilerini bu kadar kısa sürede üstesinden gelip kalıcı konutların inşasına başlayabilecek başka bir ülke bulamazsınız.

Ana muhalefetin 11 büyükşehir belediyesi var. Nerede bu belediyeler? Bu belediyeler acaba buralara uğradı mı? Burası CHP'li demedik. Biz, 'bunlar da bizim vatandaşımızdır' dedik.

"Meydanlarda bol keseden atıp göreve gelince unutanlardan da olmadık"

Hatay'da 100 bin binadaki 338 bin bağımsız bölüm, yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olarak kullanılamaz hale gelmiştir. Hatay'da toplam 238 bine yakın konutu ve köy evini yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

Bugün Hatay'da temelini atacağımız 3 bin 122 konut ile birlikte 22 bin 467 konutun inşası fiilen başlamıştır.

Biz ana muhalefetin yalanlarıyla ayakta duran bir iktidar değiliz.

Antakya Devlet Hastanesi'ni 10 Mayıs'ta hizmete açıyoruz. Meydanlarda bol keseden atıp göreve gelince unutanlardan da olmadık.

"Yeniden yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde kentsel dönüşüm ilk ve taviz verilmez maddemiz olacak"

Müslüman, aynı delikten iki defa ısırılmaz. Türkiye ulusal risk kalkanı ile tüm ülkemizin kentsel dönüşümünü hızla yapacağız. Edindiğimiz tecrübeleri, depremlerin önümüze koyduğu fotoğrafı ve bilim insanlarımızın öngörüleriyle, ülkemizi afetlere dayanıklı hale getirmekte kararlıyız.14 Mayıs seçimlerinde yeniden yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde kentsel dönüşüm ilk ve taviz verilmez maddemiz olacak.”