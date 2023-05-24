Erdoğan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Keçiören'deki Keçiören'de sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar buluşmasında Mansur Yavaş’a ve Ekrem İmamoğlu’na yüklendi.

Erdoğan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Keçiören'de sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar buluşmasında açıklamalarda bulundu.

Altılı masaya tepki gösteren Erdoğan, "Eski Türkiye günlerine geri dönme tekliflerini reddetti. Koltuk paylaşımı yapıyorlar. Toplamı 1 puan eden malum partiler, ondan yaklaşık 40 tane vekil aldılar." dedi.

Devamında Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a tepki gösterdi.

"PAZAR GÜNÜ SANDIĞA GÖMMEYE HAZIR MIYIZ"

Erdoğan, “İBB Başkanı, aman yarabbi ne açıklamalar yaptı. Ankara'nın başkanı ile birlikte ne açıklamalar yaptılar. Şimdi bunların tamamını pazar günü sandığa gömmeye hazır mıyız?” dedi.

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Erdoğan’ın açıklaması şöyle:

Yıllarca bize demokrasi nutukların atan Avrupa ülkelerini kıskandıran oranla iradesini ortaya koydu milletimiz. İBB Başkanı, aman yarabbi ne açıklamalar yaptı. Ankara'nın başkanı ile birlikte ne açıklamalar yaptılar. Şimdi bunların tamamını pazar günü sandığa gömmeye hazır mıyız? Öyleyse durmak yok. İşte bütün bunar ne dedi, Türkiye'ye atılan diktatörlük iftirası ile yol yürümek istediler. Karalama kampanyalarından Türkiye yüzde 90 olarak seçmen olarak oyunu kullandı. Psikolojik harekatlar var. Muhalefetin meydan meydan söylediği yalanlar var.

Bay bay Kemal akşam yalan sabah yalan. İşte 14 Mayıs gecesi tüm bunları çöpe attı. Diktatörlük söylemlerinin safsatadan ibaret olduğunu gösterdi. Diktatör ikinci tura kalır mı, ilk turda bitirir işini. Dünyada bunun örneklerini çok. Milletimizin gönlünü kazanmaya hasretiz, diktatörlüğe değil. Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik. Bölücüler ve FETÖ'cüler ile yol yürünmemesi gerektiğini gösterdik. Milletimizin ferasetini dost düşman herkese gösterdik.

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