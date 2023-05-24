Kılıçdaroğlu’nun montajlı görüntüleri için Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmaya gitti gözaltına alındı

Cumhuriyet gazetesinden Abidin Yağmur’un haberine göre, Mersin’de esnaflık yapan ve şair kimliğiyle de tanınan Oktay Avcu, daha önce AKP iktidarının ekonomi politikalarını protesto etmiş, gözaltına alınmış ve hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten dava açılmıştı.

Oktay Avcu bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın miting meydanlarında vatandaşlara izlettiği ve geçen günlerde montaj olduğunu itiraf ettiği videolarla ilgili suç duyurusunda bulunmak için Mersin Adliyesi’ne gitti.

Adliye önünde basın açıklaması yapmak isteyen Oktay Avcu’ya polis izin vermedi. Avcu basın açıklamasını yapamadan adliye binasına girdi ve suç duyurusu için dilekçesini savcılığa verdi.

Avcu, dilekçeyi vermesinin ardından savcılığın talimatıyla polisler tarafından gözaltına alınarak Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"BİR YURTTAŞ OLARAK BİLGİLERİNİZE SUNARIM”

Oktay Avcu’nun Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verildi:

AKP genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basın ve TV yoluyla sahte beyanda bulunmak, sahte montaj videolarıyla halkı kin ve tahrike teşvik etmek. Ötekileştirmek, karşılıksız vaatlerle halkı kandırmak, halkı yanıltmak, dolandırmak, faizi düşürdüm deyip, halkı özel bankalara tefeci zihniyeti soydurmak, genç girişimciye 500 bin lira teşvik kredisi deyip başvuranları her aileden bir kişi bahanesiyle engellemek suretiyle kişilerin birey olma haklarını, özgürlüklerini ellerinden almak. Hayallerini çalmak. Suçlarından yargılanmasını ve gereğinin yapılmasını bir TC vatandaşı, bir yurttaş olarak bilgilerinize sunarım.

ERDOĞAN MONTAJ OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ

14 Mayıs seçimleri için yapılan siyasi çalışmalarda tartışmalı konulardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tüm mitinglerde izlettiği Kılıçdaroğlu'nun 'Haydi' reklam filmine montaj ile PKK elebaşı eklenen videosu olmuştu.

Erdoğan TRT canlı yayınında katıldığı programda kendisine yöneltilen bu soru üzerine görüntülerin montaj olduğunu kabul etti.

Erdoğan, yine de Kılıçdaroğlu ve PKK elebaşısının birlikte çekim yaptığını iddia etmeye devam etti.

Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle 'haydi haydi' türü video çekimleri var. Ama montaj ama şu ama bu. Video çekimleri yaptılar" ifadelerini kullandı.

İŞTE ERDOĞAN'IN O SÖZLERİ

CHP Genel Başkanı sırtını PKK terör örgütüne dayamıştır. Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. 'Haydi, haydi' türü. Ama montaj ama şu ama bu. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdi.