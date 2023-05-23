Erdoğan'ın montaj itirafının ardından yaptığı savunma pes dedirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK ile CHP'yi ilişkilendiren montaj video hakkında yine konuştu. Erdoğan, "Şimdi çıkmışlar bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar." dedi.

“GENÇLERİMİZİN KIVRAK ZEKASININ ÜRÜNÜ”

Önceki gün katıldığı programda, CHP'nin "Haydi" reklam filmine terör örgütü PKK mensuplarının eklendiği videonun "montaj" olduğunu kabul eden Erdoğan, videonun "5 saniyelik kıvrak zekanın ürünü" olduğunu iddia etti.

Sivas'ta konuşan Erdoğan muhalefeti, montaj olduğunu kabul ettiği görüntüler hakkında, "5 saniyelik video üzerinde arsızca tepiniyorlar" diye hedef aldı: "CHP Genel Başkanı'na alenen oy istediler. Şimdi çıkmışlar bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar."

MONTAJ OLDUĞUNU KABUL ETMİŞTİ

Erdoğan, dün akşam TRT ekranlarında katıldığı canlı yayında mitinglerde gösterdiği videonun montaj olduğunu kabul etmişti.

Erdoğan şöyle konuşmuştu:

“CHP Genel Başkanı sırtını PKK terör örgütüne dayamıştır. Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. 'Haydi, haydi' türü. Ama montaj ama şu ama bu. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdi.”